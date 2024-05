Nordex Aktie News: Nordex am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 13,68 EUR.

Die Aktie notierte um 11:38 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 13,68 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 13,79 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,67 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 126.286 Nordex-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 13,79 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,80 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (8,62 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 58,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,83 EUR an.

Nordex ließ sich am 29.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,01 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1,82 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 20.05.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Nordex im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,020 EUR einfahren.

