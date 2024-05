Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf Nordex-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 13,79 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 13,79 EUR zu. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 13,97 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,67 EUR. Zuletzt wechselten 349.747 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 03.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 1,31 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,52 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,83 EUR.

Am 29.02.2024 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber -0,60 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 2,01 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,82 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 20.05.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Donnerstagshandels

Handel in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Nordex-Aktie nach Auftrag in den USA höher