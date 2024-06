Nordex Aktie News: Nordex verteuert sich am Mittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 14,57 EUR.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 14,57 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,62 EUR zu. Mit einem Wert von 14,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 43.755 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 15,77 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,24 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 8,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 69,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,77 EUR je Nordex-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 14.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,01 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 29,34 Prozent gesteigert.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,071 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX notiert zum Start im Minus

Börse Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach