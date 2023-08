Nordex Aktie News: Nordex schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Nordex zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nordex-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 12,14 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 12,14 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 12,14 EUR. Bei 12,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.637 Stück gehandelt.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 15,63 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 28,75 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 7,23 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 67,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,67 EUR für die Nordex-Aktie.

Am 29.03.2022 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1.488,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1.259,65 EUR umsetzen können.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 14.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nordex-Verlust in Höhe von -0,891 EUR je Aktie aus.

