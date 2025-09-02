Nordex Aktie News: Nordex verteuert sich am Mittwochvormittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 20,46 EUR zu.
Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 20,46 EUR. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 20,58 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,56 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.630 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 08.08.2025 auf bis zu 23,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,57 Prozent. Am 28.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 48,78 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,037 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 22,42 EUR angegeben.
Am 28.07.2025 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1,87 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1,86 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,692 EUR fest.
Nachrichten zu Nordex AG
