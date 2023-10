Nordex Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Nordex

Kursentwicklung

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,6 Prozent auf 10,76 EUR.

Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 4,6 Prozent auf 10,76 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 10,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,18 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 467.242 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,63 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,26 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 7,23 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,77 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,67 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 29.03.2022. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.488,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.488,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2023 -0,954 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

