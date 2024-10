Kursentwicklung

Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

03.10.24 09:24 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Nordex. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 13,00 EUR.

Wer­bung

Um 09:06 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 13,00 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,00 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.731 Nordex-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 15,77 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 17,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 33,72 Prozent wieder erreichen. Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 19,03 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 25.07.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,36 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,54 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Die Nordex-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Nordex dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2025 präsentieren. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,107 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie 3. Quartal 2024: Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im vergangenen Jahresviertel 3. Quartal 2024: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab Verluste in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsende

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com