Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Mittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Nordex. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 10,27 EUR zu.

Um 11:46 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 10,27 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 10,39 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,17 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 178.030 Nordex-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 15,63 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Bei 8,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,33 EUR.

Am 29.03.2022 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.488,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.488,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nordex-Verlust in Höhe von -0,961 EUR je Aktie aus.

