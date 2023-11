Kursentwicklung im Fokus

Nordex Aktie News: Nordex am Freitagnachmittag stark gefragt

03.11.23 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,4 Prozent im Plus bei 10,72 EUR.

Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,4 Prozent auf 10,72 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 10,97 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,17 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 663.911 Stück. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. 45,87 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 8,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 16,47 Prozent sinken. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,33 EUR für die Nordex-Aktie. Am 29.03.2022 hat Nordex die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.488,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1.488,00 EUR umgesetzt. Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024. Analysten gehen davon aus, dass Nordex 2023 einen Verlust in Höhe von -0,961 EUR je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie Oktober 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Nordex-Aktie angepasst Orsted-Aktie bricht ein: Orsted muss wegen US-Windenergieprojekten Milliarden abschreiben Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Gewinne

