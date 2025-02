Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Nordex im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nordex. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 10,92 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,3 Prozent auf 10,92 EUR. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 10,89 EUR ein. Bei 10,91 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 33.992 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,41 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 05.02.2024 auf bis zu 9,13 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,78 EUR aus.

Am 07.11.2024 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,02 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,15 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 27.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 31.03.2026 dürfte Nordex die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,047 EUR je Aktie aus.

