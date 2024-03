Nordex Aktie News: Nordex am Mittag gefragt

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 11,62 EUR.

Das Papier von Nordex konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 11,62 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,72 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,58 EUR. Zuletzt wechselten 552.198 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei 15,63 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 25,82 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,50 EUR an.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,012 EUR je Nordex-Aktie in den Büchern stehen.

