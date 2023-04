Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Dienstagmittag fester

Aktien in diesem Artikel Nordex 13,30 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 11:47 Uhr 1,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 13,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 129.079 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.07.2022 (6,97 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 91,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,35 EUR je Nordex-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 29.03.2022. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1.259,65 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1.259,65 EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.05.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 14.05.2024 werfen.

