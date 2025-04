Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Einbußen

Blick auf Nordex-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 14,94 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Nordex-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 14,94 EUR ab. Die Nordex-Aktie sank bis auf 14,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,41 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 202.219 Nordex-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,63 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,01 Prozent hinzugewinnen. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 29,85 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,048 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,40 EUR.

Am 27.02.2025 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Nordex hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 2,19 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 2,01 Mrd. EUR umsetzen können.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,672 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

