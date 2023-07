Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Das Papier von Nordex konnte um 11:43 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 11,27 EUR. Die Nordex-Aktie legte bis auf 11,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 11,13 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 75.878 Nordex-Aktien.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 15,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 27,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,97 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 38,16 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,30 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.259,65 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.259,65 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Nordex am 14.08.2023 vorlegen. Am 14.08.2024 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

2023 dürfte Nordex einen Verlust von -0,916 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

