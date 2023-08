Nordex Aktie News: Nordex am Freitagmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 12,42 EUR.

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 12,42 EUR zu. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 12,50 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,30 EUR. Bisher wurden heute 67.135 Nordex-Aktien gehandelt.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR an. 25,90 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,23 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 71,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,67 EUR je Nordex-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 29.03.2022. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.259,65 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.259,65 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Nordex am 14.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nordex 2023 einen Verlust in Höhe von -0,891 EUR ausweisen wird.

