Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Freitagnachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 12,42 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 0,7 Prozent auf 12,42 EUR. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 12,50 EUR. Bei 12,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 123.189 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR an. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 20,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,23 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,76 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 16,67 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 29.03.2022. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.259,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,891 EUR je Nordex-Aktie.

