Nordex Aktie News: Anleger greifen bei Nordex am Nachmittag zu

Die Aktie von Nordex gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 22,12 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 15:52 Uhr 2,0 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 22,12 EUR. Bei 21,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 249.910 Nordex-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,00 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 10,48 EUR fiel das Papier am 28.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 111,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,037 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 22,42 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 28.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 1,87 Mrd. EUR gegenüber 1,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Nordex dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.08.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,692 EUR je Aktie.

