Kurs der Nordex

Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Kursplus

04.09.24 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 14,25 EUR.

Wer­bung

Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 14,25 EUR. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 14,28 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,87 EUR. Bisher wurden via XETRA 123.166 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,77 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (8,62 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 39,54 Prozent sinken. Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,03 EUR je Nordex-Aktie aus. Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 25.07.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -0,36 EUR je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,86 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. Nordex dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2025 präsentieren. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,106 EUR je Nordex-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie Börse Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nordex von vor 3 Jahren angefallen Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Mittag zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com