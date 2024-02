Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Nordex-Aktie in Grün: Nordex zieht Aufträge über knapp 150 MW aus Schottland an Land

Nordex-Aktie fester: Nordex kann Auftragseingang in Deutschland in 2023 deutlich steigern

Nordex-Aktie zieht an: Nordex soll Windenergieanlagen für mehrere Projekte in Deutschland liefern

Nordex-Aktie zieht an: Auftrag für Windpark in Spanien erhalten

Barron's Weekend Stock Picks: GE, Meta And Turmoil At Tesla

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX sackt am Nachmittag ab

Heute im Fokus

RWE will an Ausschreibungen für neue Gaskraftwerke teilnehmen. Umsatz und Gewinn bei Estée Lauder über den Erwartungen - Gewinnprognose gesenkt. SFC Energy übertrifft Jahresziele dank starkem Schlussquartal. Gaza-Krieg bremst Wachstum bei McDonald's. Spanische Wettbewerbsaufseher leiten Verfahren gegen Rheinmetall ein. Cannabis-Legalisierung könnte in Deutschland im April in Kraft treten.