Nordex Aktie News: Nordex am Montagvormittag ohne große Veränderung

Heute im Fokus

Nordea mit Gewinnrückgang - Dividende fällt höher aus. KI-Pionier Hochreiter will OpenAI übertrumpfen. Streik bei Lufthansa-Tochter Discover setzt sich fort - etliche Flugausfälle. Bauernprotest am Flughafen Frankfurt ohne große Auswirkungen. Dortmunder Prozess braucht noch mehr Zeit. Mehrwertsteuersenkung bei Gas könnte bis Ende März verlängert werden. UniCredit will mehr an Aktionäre ausschütten.