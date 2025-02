Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 10,86 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 10,86 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,85 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.090 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,21 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2024 bei 9,14 EUR. Abschläge von 15,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,78 EUR an.

Am 07.11.2024 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Nordex wird am 27.02.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 31.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2024 0,047 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

