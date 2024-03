Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Mittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 11,65 EUR.

Die Aktie notierte um 11:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 11,65 EUR zu. Bei 11,85 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,69 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 388.664 Nordex-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 15,63 EUR. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 34,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 16,67 EUR angegeben.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Nordex am 14.05.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 01.04.2025 präsentieren.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,011 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

