Nordex Aktie News: Nordex zündet am Mittwochmittag Kursrakete

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 9,1 Prozent auf 14,84 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 9,1 Prozent auf 14,84 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 15,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.558.073 Nordex-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,77 EUR) erklomm das Papier am 15.05.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,48 EUR. Dieser Wert wurde am 28.01.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 29,38 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,03 EUR.

Am 27.02.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,01 Prozent auf 2,19 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Nordex am 30.04.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 31.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,662 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

