Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochvormittag stärker

Nordex im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 14,18 EUR zu.

Die Nordex-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 14,18 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 14,18 EUR. Bei 13,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.059 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 15,77 EUR. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 10,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,03 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 27.02.2025. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Nordex mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,19 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Nordex am 30.04.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 31.03.2026.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,662 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

