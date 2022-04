Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagmittag im Bullenmodus

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 9,2 Prozent auf 17,17 EUR zu. Bei 17,32 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 15,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.520.694 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 27,38 EUR erreichte der Titel am 07.04.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 34,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 22,11 EUR angegeben.

Nordex gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,48 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,49 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 12.05.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2022-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 28.03.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2023 0,365 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

