Nordex Aktie News: Nordex verliert am Nachmittag kräftig

Aktien in diesem Artikel Nordex 12,27 EUR

-2,27% Charts

News

Analysen

Die Nordex-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 6,5 Prozent auf 12,28 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 12,14 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,56 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.389.246 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 6,97 EUR fiel das Papier am 07.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 76,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 15,35 EUR.

Nordex gewährte am 29.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.259,65 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.259,65 EUR US-Dollar umgesetzt.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 14.05.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie zieht an: Nordex erhält Auftrag über 106 Megawatt aus Litauen

Nordex-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Nordex-Aktie schließt im Minus: Hoffnungen ruhen auf zweitem Halbjahr 2023

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Nordex