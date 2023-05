Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag höher

Aktien in diesem Artikel Nordex 10,38 EUR

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 10,43 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 10,52 EUR. Bei 10,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.301 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 15,63 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 33,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 6,97 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.07.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 49,65 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,05 EUR für die Nordex-Aktie.

Nordex veröffentlichte am 29.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz wurde auf 1.488,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.259,65 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Nordex am 11.05.2023 vorlegen. Am 14.05.2024 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,674 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

