Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nordex. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 21,32 EUR.

Das Papier von Nordex konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 21,32 EUR. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 21,44 EUR. Bei 21,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.392 Nordex-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 9,04 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 28.01.2025 auf bis zu 10,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 103,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,037 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,42 EUR je Nordex-Aktie an.

Nordex ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,71 Prozent auf 1,87 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 16.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,692 EUR im Jahr 2025 aus.

