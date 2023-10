Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagnachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 10,00 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 10,00 EUR zu. Die Nordex-Aktie legte bis auf 10,27 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,12 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 545.703 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 15,63 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,23 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 27,65 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,67 EUR.

Nordex veröffentlichte am 29.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig standen 1.488,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1.488,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,954 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

