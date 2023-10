Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Vormittag an Boden

Nordex im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 10,23 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 10,23 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 10,25 EUR. Mit einem Wert von 10,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 67.142 Stück gehandelt.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR an. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 34,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 7,23 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 41,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,67 EUR je Nordex-Aktie an.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1.488,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.488,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2023 veröffentlicht. Nordex dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nordex-Verlust in Höhe von -0,954 EUR je Aktie aus.

