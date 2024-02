Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagmittag stabil

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 9,18 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Nordex-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 9,18 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,25 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Nordex-Aktie ging bis auf 9,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 107.678 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,63 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 70,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Am 22.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,50 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 01.04.2025.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,254 EUR je Nordex-Aktie stehen.

