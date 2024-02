Nordex Aktie News: Nordex schiebt sich am Vormittag vor

Nordex-Aktie in Grün: Nordex zieht Aufträge über knapp 150 MW aus Schottland an Land

Nordex-Aktie fester: Nordex kann Auftragseingang in Deutschland in 2023 deutlich steigern

Nordex-Aktie zieht an: Nordex soll Windenergieanlagen für mehrere Projekte in Deutschland liefern

Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Barron's Weekend Stock Picks: GE, Meta And Turmoil At Tesla

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX sackt am Nachmittag ab

Heute im Fokus

Palantir übertrifft die Erwartungen. Douglas will wohl zurück an die Börse. US-Minister mahnt nach Videos mit Apple-Brille am Steuer. Bayer erleidet in Glyphosat-Prozess Schlappe vor US-Berufungsgericht. Beiersdorf will Dividende anheben und Aktien zurückkaufen.