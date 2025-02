Nordex Aktie News: Nordex steigt am Mittag

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 11,48 EUR zu.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 11,48 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 11,59 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,44 EUR. Zuletzt wechselten 185.915 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 37,37 Prozent zulegen. Am 26.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 19,77 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 17,78 EUR.

Nordex ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nordex hat ein EPS von 0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,15 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig standen 1,67 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.02.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 31.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,047 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Freundlicher Handel: MDAX klettert