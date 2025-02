Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 11,42 EUR ab.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 11,42 EUR. Die Nordex-Aktie sank bis auf 11,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,44 EUR. Bisher wurden heute 15.471 Nordex-Aktien gehandelt.

Am 15.05.2024 markierte das Papier bei 15,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 38,09 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,21 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 19,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 17,78 EUR.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Nordex hat ein EPS von 0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,15 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 27.02.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 31.03.2026.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,047 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

