Nordex Aktie News: Nordex legt am Mittwochnachmittag zu

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 12,14 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 12,14 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,24 EUR an. Bei 11,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 884.290 Nordex-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,63 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 8,62 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 40,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,50 EUR für die Nordex-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Nordex am 14.05.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.04.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,011 EUR je Nordex-Aktie.

