Nordex Aktie News: Nordex zündet am Donnerstagmittag Kursrakete

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,1 Prozent auf 15,87 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 11:48 Uhr 5,1 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 16,08 EUR. Bei 15,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.222.279 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 16,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 51,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,03 EUR.

Nordex ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,13 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,19 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2,01 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Nordex dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.03.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,674 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

