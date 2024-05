Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Montagmittag fester

Kurs der Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 11:47 Uhr 0,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 13,86 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 151.583 Nordex-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.05.2024 auf bis zu 13,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Bei 8,62 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 37,43 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,83 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 29.02.2024 vor. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte Nordex einen Gewinn von -0,60 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 2,01 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,82 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Nordex-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,020 EUR je Nordex-Aktie.

