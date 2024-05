Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Nachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 13,54 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 13,54 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nordex-Aktie bis auf 13,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 312.832 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 03.05.2024 markierte das Papier bei 13,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 3,18 Prozent wieder erreichen. Am 22.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,83 EUR aus.

Am 29.02.2024 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber -0,60 EUR im Vorjahresquartal. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 präsentieren. Nordex dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

2024 dürfte Nordex einen Verlust von -0,020 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

