Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag im Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von Nordex gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 13,68 EUR abwärts.

Um 09:03 Uhr rutschte die Nordex-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 13,68 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 13,68 EUR. Bei 13,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.920 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 2,12 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,62 EUR ab. Mit Abgaben von 37,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,83 EUR an.

Am 29.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte Nordex einen Gewinn von -0,60 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Nordex-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,020 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Donnerstagshandels

Handel in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Nordex-Aktie nach Auftrag in den USA höher