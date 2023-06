Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Dienstagmittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Nordex 11,63 EUR

Um 11:45 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 11,77 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 11,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,69 EUR. Bisher wurden heute 89.399 Nordex-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,63 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 40,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 14,45 EUR angegeben.

Am 29.03.2022 hat Nordex die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1.259,65 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.259,65 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 14.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Verlust von -0,908 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

