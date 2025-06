Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Freitagmittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nordex. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 18,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nordex-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 18,20 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 18,10 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,28 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 216.664 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 18,56 EUR markierte der Titel am 06.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 42,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,011 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,20 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 25.04.2025. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Nordex ebenfalls ein EPS von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1,44 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Nordex-Bilanz für Q2 2025 wird am 28.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 13.08.2026 dürfte Nordex die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,680 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen

Mai 2025: Die Expertenmeinungen zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie volatil: Nordex sichert sich neue Windkraftaufträge aus Frankreich