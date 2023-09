Nordex Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Nordex

Kurs der Nordex

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 10,75 EUR ab.

Die Nordex-Aktie musste um 11:45 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 10,75 EUR abwärts. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 10,65 EUR. Bei 10,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 167.007 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 15,63 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Mit einem Zuwachs von 45,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 7,23 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 32,71 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,67 EUR.

Am 29.03.2022 hat Nordex die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.259,65 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte Nordex die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,867 EUR je Nordex-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie profitiert: Nordex erhält im Juli und August Aufträge für 181 MW aus Deutschland

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Nordex eingebracht

Orsted-Aktie im freien Fall: Orsted warnt vor Wertberichtigungen - RWE-Aktie, E.ON-Aktie & Co. belastet