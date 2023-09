Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit stabiler Tendenz

Nordex im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 10,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 10,88 EUR zeigte sich die Nordex-Aktie im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 10,89 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nordex-Aktie bisher bei 10,71 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.963 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,63 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Bei 7,23 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,51 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,67 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Am 29.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,13 Prozent auf 1.488,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2023 -0,867 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie profitiert: Nordex erhält im Juli und August Aufträge für 181 MW aus Deutschland

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Nordex eingebracht

Orsted-Aktie im freien Fall: Orsted warnt vor Wertberichtigungen - RWE-Aktie, E.ON-Aktie & Co. belastet