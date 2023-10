Nordex Aktie News: Nordex am Freitagmittag nahezu unverändert

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Nordex. Zum Vortag unverändert notierte die Nordex-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 9,98 EUR.

Die Nordex-Aktie bewegte sich um 11:46 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 9,98 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 10,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 9,84 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,95 EUR. Zuletzt wechselten 128.446 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,63 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,64 Prozent. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,23 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 37,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,67 EUR.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.488,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.488,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,954 EUR je Nordex-Aktie.

