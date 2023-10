Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 9,90 EUR.

Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 9,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der Nordex-Aktie ging bis auf 9,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 299.695 Nordex-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 15,63 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,23 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 36,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,67 EUR.

Am 29.03.2022 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.488,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.488,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2023 -0,954 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

