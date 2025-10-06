DAX24.375 ±-0,0%Est505.628 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,18 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.368 +0,9%Euro1,1657 -0,6%Öl65,69 +2,1%Gold3.941 +1,4%
Blick auf Nordex-Kurs

Nordex Aktie News: Nordex zieht am Montagmittag an

06.10.25 12:05 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex zieht am Montagmittag an

Die Aktie von Nordex gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 22,76 EUR.

Die Nordex-Aktie konnte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 22,76 EUR. Die Nordex-Aktie legte bis auf 22,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 22,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 71.936 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 08.08.2025 auf bis zu 23,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 2,99 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 53,95 Prozent sinken.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,051 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,42 EUR je Nordex-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 28.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 1,87 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1,86 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 16.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2025 0,689 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nordex

