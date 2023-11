Nordex Aktie News: Nordex macht am Nachmittag Boden gut

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 10,58 EUR zu.

Um 15:53 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 10,58 EUR nach oben. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,90 EUR an. Bei 10,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 388.812 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei 15,63 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 47,73 Prozent wieder erreichen. Am 20.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,33 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,81 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,33 EUR aus.

Am 29.03.2022 hat Nordex die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 1.488,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.488,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 12.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nordex-Verlust in Höhe von -0,961 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

