Nordex Aktie News: Nordex verteuert sich

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 14,87 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 15,02 EUR. Bei 14,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 50.481 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 06.04.2021 erreichte der Anteilsschein mit 27,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,64 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2021 erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 20,01 EUR an. In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -0,099 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Die Nordex SE zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Windenergieanlagen. Unter dem Markennamen Nordex führt das Unternehmen leistungsstarke Onshore-Anlagen, vor allem im Megawatt-Bereich. Die Kernkompetenz der Nordex-Gruppe liegt in der Planung und dem Engineering großer Windkraftanlagen für Stark-, Mittel- und Schwachwindstandorte, der Entwicklung und Fertigung von Steuerungen dieser Einrichtungen einschließlich des Netzanschlusses sowie der Fertigung von Rotorblättern für Windkraftanlagen der Megawatt-Klasse. Außerdem ist das Unternehmen auch an der Projektentwicklung von Windparks beteiligt. Nordex übernimmt neben der Produktion außerdem die Errichtung und Instandhaltung von Windturbinen. Für den Betrieb von Windenergieanlagen bietet Nordex die webbasierte Steuerungs- und Visualisierungs-Software Nordex Control. Das Programm ermöglicht die Steuerung und Regelung einer gesamten Windkraftanlage oder eines Windparks sowie die Datenerfassung und ihre Visualisierung. Die gesamte Produktpalette der Nordex-Gruppe wird durch verschiedene Serviceleistungen wie Inspektionen, Wartung und kurzfristige Störungsbeseitigung sowie mit Schulungen für die erfolgreiche Betriebsführung von Anlagen abgerundet.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nordex