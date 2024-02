Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Nordex

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nordex. Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere zuletzt 3,8 Prozent.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 9,63 EUR. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 9,70 EUR zu. Bei 9,33 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 693.787 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 15,63 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 8,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,51 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,50 EUR.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025.

2023 dürfte Nordex einen Verlust von -1,254 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

