Nordex Aktie News: Nordex reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Blick auf Nordex-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 12,21 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 12,21 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,42 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 12,02 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 538.956 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 28,06 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 8,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 41,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,50 EUR je Nordex-Aktie an.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 01.04.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,016 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

Redaktion finanzen.net

